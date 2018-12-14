كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:10 مساءً - بكري: مصر تبذل كافة الجهود للحفاظ على السلطة الفلسطينية والشعب الشقيق

معتز عوض

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب على تطورات الأوضاع في فلسطين قائلًا: "شعب يتألم ويأن وإحنا ودن من طين وودن من عجين ماعدا مصر"، مشيرًا إلى أن وفد من المخابرات المصرية برئاسة رئيس المخابرات اللواء عباس كامل، التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث حمل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد على دعم مصر للرئيس "عباس" وإدانة للتحريض الذي يتعرض له.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن الوفد أكد أن مصر تبذل كافة الجهود لاستقرار المناطق الفلسطينية للحفاظ على السلطة والشعب الشقيق، وأن التغيرات التي تحدث على أرض الواقع ترتب علينا التعاون المستمر بين البلدين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن رئيس المكتب السياسى لحركة "حماس" إسماعيل هنية سيزور القاهرة الأسبوع المقبل، ثم سيتوجه إلى موسكو، مناشدًا كافة الدول التعاون مع مصر من أجل الحفاظ على الشعب الفلسطيني؛ الذي يتعرض لحرب تصفية ودمار؛ ولا يمكن للضمير العالمي والعربي قبول ذلك.

وتساءل: " أين أمريكا والاتحاد الأوروبي مما يحدث في فلسطين"، مطالبًا بعقد اجتماع في الجامعة العربية في هذا الشأن.