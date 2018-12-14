كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:10 مساءً - وزيرة البيئة تلتقى نظيرها البيلاروسى لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أندرو خوتيت وزير حماية البيئة والموارد الطبيعية بجمهورية بيلاروسيا، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمنعقد حاليا ببولندا. وتبادل الطرفان خلال اللقاء وجهات النظر فى إطار المفاوضات الجارية ، ومناقشة خطة عمل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين خلال العام الماضى.

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تلتقى نظيرها البيلاروسى لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .