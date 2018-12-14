كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:10 مساءً - مصطفى بكري: لا يوجد طائفية أو تمييز فى مصر

معتز عوض

عقب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على مقتل قبطيين في المنيا على يد أمين شرطة، قائلًا: "حادث فردي وليس طائفيا"، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بالأخوة الأقباط وقام ببناء أكبر كاتدرائية في العاصمة الإدارية، ولا يوجد طائفية في الدولة أو التمييز.

وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن الأقباط أبناء الوطن وحرصين على الدولة المصرية ولا يمكن المزايدة على ذلك، وكانوا في زمن الإخوان يدافعون عن الهوية المصرية، فهم فصيل من فصائل الشعب المصري، مشددًا على ضرورة محاسبة أمين الشرطة وأن يحاكم محاكمة سريعة، ووزارة الداخلية حريصة على ذلك.

وكشف عضو مجلس النواب عن توجه البرلمان لإصدار قانون لمنع التمييز، متسائلًا: "لماذا محافظة المنيا جوها دائما محتقن؟".

وتابع: "ما حدث خلاف عادي وعلينا طي الصفحة، لأن مصر تمر بتحديات كثيرة"، مؤكدًا أنه لا يوجد تمييز بين مسلم ومسيحي في مصر.