كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - مصطفى بكري: قرار الرئيس بتسليمها سيارة "للمواطنة نحمده" أسعد المصريين

معتز عوض

عقب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تسلم سيدة الميكروباص نحمده التي التقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تفقده مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، سيارة ميكروباص مساء أمس قائلًا: "لقاء صدفة لم تكن تتخيله السيدة نحمده، وقرار الرئيس بتسليمها سيارة لفته إنسانة أسعدتها وأسعدت المصريين، وهي ليست اللفتة الأولى التي يقوم بها الرئيس".

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن هذه المبادرات التي يقوم بها الرئيس السيسي بسيطة ولكن لديها دلالات كبيرة، منوهًا إلى أن كل مواطن مصري يتمنى أن يرتقي بمستوى حياته المجتمعية.

وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي عن السيدة نحمده يؤكد أن الرئيس يدرك معاناة المواطن من الإصلاح الاقتصادي والأوضاع الصعبة التي تعيشها الطبقة المتوسطة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يريد الدولة أفضل في 2019.