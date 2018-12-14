كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - أستاذ الاستثمار: الشعب المصري البطل الحقيقي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي

معتز عوض

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الواقع الاقتصادي في مصر لن يختلف كثيرا عن التقرير الذي صدر مؤخرا من وكالة "فيتش العالمية".

وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، إلى أن قدرة الحكومة على ضبط عجز الموازنة العامة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، تعد نجاحات للدولة المصرية، لافتًا إلى أن الشعب المصري كان بطل برنامج الاصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره، فكل يوم هناك مؤسسات مالية تشيد بالاقتصاد المصري، موضحا أن وجود فائض أولي يعني زيادة الايرادات عن النفقات باستبعاد خدمة الدين وهو أمر طيب، مضيفا أن الدولة تعمل على مراعاة البعد الاجتماعي لتخفيف آثار برنامج الاصلاح الاقتصادي.