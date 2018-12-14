كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - خلال مؤتمر حق المعلم.. تنظيم 5 ورش عمل للخروج بتوصيات مطالب المعلمين

كتب: محمود الشريف

نظمت النقابات الفرعية للمعلمين المشاركة بمؤتمر "حق المعلم" تحت رعاية "خلف الزناتي" نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب والمنعقد في الفترة من 14 الى 15 ديسمبر الجاري بمقر النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان برئاسة "سيد علي" 5 ورش عمل لجميع رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية المشاركة وعددهم 11 نقابة من مختلف انحاء محافظات الجمهورية.

وقام "محمد عبد الله" الأمين العام للنقابة العامة للمعلمين و"حامد الشريف" الأمين العام المساعد بإدارة ورش العمل والرد على جميع اسئلة واستفسارات المشاركين حيث تضمنت تلك الورش مطالب المعلمين بالمدارس الكائنة في نطاق النقابات الفرعية.

وأثنى "أمين عام المعلمين" خلال كلمته على تنظيم المؤتمر وقوته على أرض الواقع لنقله نبض المعلمين داخل المدارس من خلال نقاباتهم الشرعية والتي يأتي في مقدمتها رفع مستوى المعلمين المادي والمعنوي مؤكداً على تبني النقابة العامة للمعلمين برئاسة "الزناتي" لجميع التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر غداً ومتابعة تنفيذها.

وأكد "حامد الشريف" الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمعلمين على ضرورة صرف مستحقات المعلمين ( امتحانات – تصحيح – كونترولات ) في أسرع وقت، موضحاً أن مجلس نقابة المعلمين الحالي يحاول بشتى الطرق المشروعة الرفع من مستوى المعلم بما يتناسب مع الظروف الحالية للدولة التي يجب أن تراعى مطالباً بتفعيل المادة 30 من قانون النقابة والخاصة بوجود ممثل للنقابة مع المعلم اثناء التحقيق معه امام النيابة.

ورحب "سيد علي" نقيب معلمي حلوان بجميع رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية المشاركة موجهاً الشكر ل "خلف الزناتي" على رعايته للمؤتمر مؤكداً على وحدة المعلمين في حميع انحاء الجمهورية ووقوفهم خلف قياداتهم ووطنهم مع ضرورة مراعاة حقوقهم المشروعة .

وفي خلال كلمتها أكدت "هويدا الطماوي" نقيب معلمي أسيوط، أن نقابات المعلمين لها قوة كبيرة مستمدة من أعضائها حيث أنهم الشريحة المعنية بتعليم كل فئات المجتمع وتكمن قوتهم في رسالتهم السامية وأعدادهم التي تتخطى ال 2 مليون معلم وهى أكبر نقابة على مستوى الشرق الأوسط ولابد أن يكون المعلم خط أحمر وأن يسترد جميع حقوقه.

وأشاد "حمادة النقيب" بالتلاحم بين المعلمين ونقابتهم باعتبارها خط الدفاع ومحاميهم أمام جميع الجهات مطالباً بضرورة التجديد للموجهين حتى سن الخروج للمعاش أسوة بمديري الإدارات والوكلاء بالإضافة الى عدم انتداب معلمي ملوي لمحافظتي سوهاج وقنا كما تم في العام السابق.

وطالب" شاكر ابو بكر" نقيب معلمي نجع حمادي بتكريم المعلمين أدبياً بتمييز أبنائهم من خلال اعطائهم 3 درجات في الشهادات العامة مناشداً بتنظيم المؤتمر القادم بمقر اللجنة النقابية للمعلمين بنجع حمادي.

ومن المقرر أن يحضر فعاليات اليوم الثاني غداً السبت "خلف الزناتي" نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب و"محمد عطية" وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة وأحد المسئولين بوزارة التربية والتعليم نائباً عن السيد الوزير لأخذ توصيات المؤتمر وعرضها على سيادته.

