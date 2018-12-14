كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - بالاسماء.. حل 9 جمعيات أهلية شهيرة بسبب مخالفات مالية وادارية

كتب: نبيل سيف

احالت وزارة التضامن الاجتماعى ملفات 9 جمعيات اهلية شهيرة بالقاهرة لمجلس الدولة ،لنظر عزل مجالس ادارات تلك الجمعيات ،بناء على ما انتهت اليه تحقيقات الوزارة فى المخالفات المالية والادارية للجمعيات ،وخاصة عدم وجود مقرات حقيقة لها،وعدم ممارسة نشاطها الاساسى ،ورفضها اخضاع حسابتها لرقابة وزارة التضامن الاجتماعى .

وشملت الجمعيات كل من :

1- جمعية مزايا لذوى الاحتياجات الخاصة ،والتى تأسست عام 2009 بموجب رقم الاشهر رقم 7756لسنة 2009 ، فالجمعية ليس لها اى نشاط منذ عام 2013 ،كما لن تقوم الجمعية بتوجه الدعوى لعقد جمعية عمومية منذ عام 2013 ولمدة عاميين متتاليين.

2- مؤسسة اكاليل وتيجان بمدينة النهضة بحى السلام بالقاهرة والتى تم اشهارها برقم 19774 لسنة 2015 ،فالكواثر والمخالفات المالية والادارية لاتعد ولاتحصى لدرجة تدخل هيئة الرقابة الادارية فى الامر ،

3- مؤسسة مجلس العشرين وتم اشهارها عام 2010 بالحى المتميز –سنتر طيبة الادارى – بهدف تقديم مساعدات رعاية الطفولة والامومة ،الا انه ،بمراجعة سجلات ومستندات الجمعية تبين انها غير موجودة بالمقر المشهر .

4- جمعية " جنى الجنتان " بحدائق القبة والتى تم تأسيسها فى 26 يناير 2008 ،فقد ثبت عدم اعداد حسابات ختامية للجمعية منذ عام 2013 ،وعدم عقد جمعية عمومية منذ عام 2013 ،وعدم ارسال محاضر مجلس الادارة للوزارة لاعتمادها منذ عام 2013 .

5- جمعية معلومات العصر الحديث لعلوم الحاسب ،وتم اشهارها فى 25 ديسمبر 2007 –ومقرها 8 شارع ربيع الجيزى – محافظة الجيزة ،فلا يوجد مقر لها،ولا يوجد حسابات ختامية منذ عام 2007.

6- العروة الوثقى الخيرية الاسلامية بالاسكندرية ،والتى تم اشهارها سنة 1966 ،حيث قررت وزارة التضامن ايقاف نشاط الجمعية فى كفالة الايتام ودار ايواء البنين ودار ايواء البنات بزيزينيا ،ايقاف مؤقت لحين صدور حكم المحكمة بحل الجمعية ،فى دعوى وزارة التضامن بسبب المخالفة المالية والادارية بالجمعية .

7- جمعية منظومة رجال الاعمال ،وتم اشهارها فى 2013 تحت رقم 4797 –بمدينة 6 اكتوبر ،حيث الجمعية لامقر لها منذ اشهارها ،كما لم يتم انعقاد الجمعية العمومية للجمعية منذ اشهارها عام 2013 .

8- جمعية اصدقاء العلميين المصريين بالخارج ،وكان قد تم اشهارها عام 1971 -10 شارع اوزوريس –جاردن سيتى –القاهرة ،الا ان الجمعية ومنذ اشهارها لايوجد مقر لها ،كما انها لم تمارس اى نشاط منذ عام 2010 ,حتى الان ،اضافة الى عدم وجود حسابات ختامية منذ عام 1985 .

9- جمعية حق التميز للتنمية والخدمات الاجتماعية،وتأسست فى سنة 2014 للعمل فى ميدان حماية البيئة والانشطة الصحية والادبية ،وتقديم مساعدات اجتماعية ،و.......الخ فلا يوج مقر للجمعية، وميزانية ،وان انعقاد لجمعية عمومية ،وكذلك عدم مماسة الجمعية لاى من انشطتها التى تأسست من اجلها ،.....الخ