كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - "الأزهري": علي مبارك عانى لتقديم ثمرات العلوم والمعارف للوطن

معتز عوض

واصل الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الحديث عن مسيرة الوزير علي مبارك باشا، رائد النهضة الحديثة، مؤكدًا أنه نال أعلى المراتب وقدم ثمرات العلوم والمعارف للوطن لكن بعدما عانى معاناة شديدة في التحصيل، وصبر صبرًا مهولًا في القراءة والدرس والمطالعة.

وأضاف "الأزهري"، خلال تقديمه لبرنامج "رؤى"، عبر فضائية "dmc" مساء الجمعة، أن شخصية علي مبارك باشا تعود لعدد من المفاتيح، منها بعد النظر، والمجهود الخارق، والصبر المهول على فراق الأسرة، وعبقريته وتفوقه على أقرانه، وعبقريته في التعليم على أكمل وجه يصنع الأجيال، ويحفر في وجدانهم، وتحويل الأزمات لفرص ومنح، ولايدخل في أمرًا أبدًا ولايتولي أمر ويقبل أن يفشل فيه، وإنما يترك فيه أطيب الذكروالسمعة والصيت الحسن، ونبله الشديد، ووفاءه للوطن في كل أوقات الرخاء والشدة، واتساع دائرة فنونه ومعارفه.

وتابع، أن علي مبارك باشا، ولي عدد من المناصب في مجالات مختلفة، منها وزارة المعارف، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الأوقاف، مما تسبب في اتساع عقله، وخاطره المتدفق لابتكار وجوه الإدارة الناجحة لمختلف الملفات التى تولها مما يفيد أنه راجل كان واسع الحيلة والأفق والعقل.