كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - مصطفى بكري: السلطات البريطانية تلقى القبض على الإرهابي عبد الرحمن عز

معتز عوض

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن السلطات البريطانية تمكنت من القبض على الإرهابي عبد الرحمن عز، إثر تورطه في الكثير من العمليات الإرهابية الدولية.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية "صدى البلد"، أن زوجة الإرهابي أعلنت على حسابها الرسمي تفاصيل القبض على زوجها، حيث تم احتجازه في أحد المطارات البريطانية خلال توجهه الى باريس.

وأكد الإعلامي، أن الإرهابي عبد الرحمن عز، كان متوجها للعاصمة الفرنسية باريس لحضور أحد المؤتمرات الخاصة بجماعة الاخوان الإرهابية.