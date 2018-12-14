كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - "بكري": تاريخ الرئيس مليئ باللفتات الإنسانية التي تمس قلوب المصريين

معتز عوض

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن لقاء الصدفة الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيدة نحمده سائقة الميكروباص التي ترعي 4 أطفال منذ 7 سنوات خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة لتفقد كافة المشروعات بها، حيث لم تتوقع السيدة أن تقابل الرئيس السيسي يوما ما بها الشكل المفاجئ.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارا على الفور بالتدخل بتسليم السيدة نحمده سيارة ميكروباص جديدة تعينها على كسب الرزق، تعد لفتة إنسانية رائعة أسعدت السيدة وكافة المصريين.

وتابع، أن الإعلامي شريف عامر قد تلقى اتصالا هاتفيا على الهواء من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تحدث الرئيس بشكل إنساني عن السيدة نحمده وكفاحها.

وتابع بكري، أن تاريخ الرئيس السيسي يمتلئ باللفتات الأنسانية الرائعة التي تمس قلوب المصريين والعالم أجمع.