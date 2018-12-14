كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - ضبط مصنع أدوية غير مرخص ينتج ملطفات لالتهاب الحلق مغشوشة بالإسكندرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، عن نجاح إدارة التفتيش الصيدلى بضبط مصنع أدوية غير مرخص بالإسكندرية يقوم بتصنيع أدوية مغشوشة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع التفتيش الصيدلي بالإسكندرية وإدارة شرطة التموين ومباحث تموين العامرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المصنع يقوم بتصنيع نوعيات مختلفة من ملطفات إلتهاب الحلق لنوعيات وماركات مختلفة مستخدماً خامات مجهولة المصدر ومبيضات محظور استخدامها، مشيرا إلى ان المصنع يفتقر إلى الحد الأدني للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأشارت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، إلى أن هذا الضبط جاء بناء على بلاغ من أحد المواطنين، حيث تم على الفور اتمام كافة التحريات والاجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لمداهمة المصنع، كما قامت قوات الأمن بضبط المتهم صاحب المصنع وتم التحفظ على كافة الكميات والمستحلبات المجهزه والمعدة للتسويق التجارى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة والتى تباشر التحقيقات.

وذكرت"زيادة" أنه تم ضبط 1405 بوكس بلاستيك بداخلة اشرطة مستحلبات متنوعة غير مرخصة ومجهولة المصدر، و 1476 علبه منعش للفم وملطف للحلق تحت اسم Step cool غير مرخصة ومجهولة المصدر، كما تم ضبط 16 ألف و 128 قرص ملطف للحلق يحمل اسم septol Fresh مجهول المصدر

وأضافت " زيادة" أنه من ضمن الكميات التي تم ضبطها 190 ألف قرص إستحلاب تحت اسم H pectol fresh غير مرخصة ومجهولة المصدر، و144 ألف قرص بأكياس بلاستيك مجهولة المصدر ومصنعة من خامات غير معلومة وتستخدم فى التصنيع من مادة ثاني أكسيد التياتنيوم وبودرة "التلك"، فضلا عن كميات هائلة من الأقراص بيضاء اللون ومادة "زهرة" زرقاء اللون.

وتؤكد وزارة الصحة على ان الحملات الرقابية والتفتيشية مستمرة بكافة المحافظات على المصانع، والمخازن، والصيدليات، للتأكد من سلامة الأدوية، مشددة أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على صحة و سلامة المواطنين.