مشاهير انفصلوا في 2018.. "نهاية عشرة العمر والأسباب مجهولة"

شهد العام الجاري انفصال عدد من المشاهير في وقائع صدمت الكثير من جمهورهم، إذ جاء بعضهم بعد أعوام طويلة من الزواج كطلاق الفنانة غادة عادل، فيما لم يتوقع آخرون انفصال ثنائيات لم تدم زيجاتهم سوى أيام قليلة بينهم الفنانة مي سليم.

ويرصد "هن" أبرز حالات الطلاق التي وقعت في 2018، وهم:

- غادة عادل ومجدي الهواري

انفصال بأسباب لم ترغب غادة في الإفصاح عنها لمراعاة خصوصية حياتها الشخصية، تسبب في صدمة بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر أغسطس الماضي، خاصة لما يعرفه البعض عن حبهما الذي دام نحو 20 عامًا.

وكشفت غادة عن انفصالهما نهائيًا في حوارها مع إحدى المجلات العربية، لافتة إلى حفاظها على سرية قرارهما طوال الفترة الماضية احترامًا لرغبته في إبقاء انفصالهما سريًا وبعيدًا عن وسائل الإعلام، رغم اقتناعها أن الأمر سينكشف آجلًا أم عاجلًا.

- مي سليم ووليد فواز

بعد مرور 3 أسابيع على زواجهما، أعلن الممثل وليد فواز انفصاله عن مي سليم عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، في يوليو الماضي، وعلق قائلًا: "الحمد لله على كل شيء، في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي، للأسف بيتكتب النهاية لحياة زوجية لم تبدأ بعد، دعواتكم".

وأوضح "فواز" في بيان لاحق، أن انفصاله عن المطربة مي سليم "بمثابة تصحيح لوضع خاطئ من الأساس"، مشيرًا إلى تسرعه في إتمام الزواج، معتمدًا على العاطفة وليس العقل.

وأعربت الفنانة مي سليم، في تصريح خاص لـ"هن"، عدم نيتها في الرد على ما قاله زوجها السابق بشأن انفصالهما، قائلة: "مش هرد عشان أنا مش بتاعت كلام".

- رانيا يوسف وطارق عزب

أكدت الفنانة رانيا يوسف انفصالها عن زوجها رجل الأعمال طارق عزب، في يونيو الماضي، ونشرت عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورة لخبر يتحدث عن انفصالهما بعد زواج دام 6 أعوام، تخللته مشاعر المحبة والاحترام المتبادل بين الزوجين، الذي ظهر بدوره في انفصالهما أيضًا، إذ أعرب طليقها عن ندمه بعد انفصالهما، لترد عليه قائلة: "ربنا مايجبش ندم أبدا يا طارق أنت راجل محترم جدا وأنا عشت معاك أجمل 6 سنين في حياتي، وإذا كان الجواز خلص فالصداقة والعشرة الحلوة والمواقف المحترمة الجميلة اللي بينا هتفضل دايما ذكرى جميلة وهنفضل دايما أعز أصحاب".

- ياسمين عبدالعزيز ومحمد حلاوة

أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في نوفمبر الماضي انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة بعد زواج دام نحو 17 عامًا، في بيان صدر عنها، أوضحت خلاله أنهما انفصلا بهدوء قبل عام، لكنها لم تصرح بالأسباب التي دفعتها إلى إخفاء الخبر، واكتفت بحذف كل الصور التي تجمعهما عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

- ناهد السباعي

بعد عقد قران الفنانة ناهد السباعي ورجل الأعمال محمد عبد ربه في الأول من سبتمبر الماضي وتأجيل حفل زفافهما بشكل مفاجئ، أوضحت ناهد انفصالها نهائيًا خلال لقائها ببرنامج "إم بي سي تريندينج"، قائلة: "ماحصلش نصيب، ومفيش أمل نرجع تاني"، مشيرة إلى أنها حصلت على فترة عزلة، تجاهلت فيها تساؤلات متابعيها عن ارتباطها لتجاوز الأمر.

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