نانسي عجرم مع ابنتها "ميلا".. والمُعلقون مُندهشُون من حجم الشبه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها صورة لها مع ابنتها "ميلا"، ظهر فيها الشبه الشديد بينهما، حيث بدت "ميلا" توأمًا لأمها، وصورة طبق الأصل، أبهرت جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت عجرم صورة مع "ميلا" ابنتها عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، مستخدمة فيها شكل الأرانب عبر تطبيق "سناب شات"، وأرفقتها بتعليق قائلة: "سناب شات مع ابنتي الكبيرة البرنسيسة ميلا".

وتفاعل متابعو المطربة اللبنانية مع منشورها، مُشيدين بمدى جمال ابنتها "ميلا"، والشبه الشديد بينهما.

وعلّق أحدهم قائلا: "تشبهج كثيرا ما شاء الله"، و"بتشبهك كتير"، و"إنتي أختها ولا أمها.. شبهها أوي"، و"تجوزيني بنتك في المستقبل"، و"ميلا بتجنن ما شاء الله كتير حلوة.. وننوس جميلة كتير أكيد.. الله يخليكم لبعض".

جدير بالذكر أن نانسي عجرم حامل الآن في ابنتها الثالثة، وفضّلت ألا تعلن خبر حملها بنفسها، وقررت أن تستعين بابنتيها ميلا وإيلا، حيث نشرت صورة لهما، وهما تحملان لافتتين مكتوب عليهما: "لدينا سر! سنصبح أختان كبيرتان".

وكان آخر أعمال نانسي عجرم، كليب "بدنا نولع الجو"، من إخراج سمير سرياني، وكلمات سمير نخلة، وألحان جوزيف جحا، وتوزيع باسم رزق.