كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 08:57 مساءً - مصطفى بكري: الاحتلال الصهيوني يواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني

معتز عوض

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الاحتلال الصهيوني يواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، حيث تستمر في حصارها المشدد على رام الله والبيرة، وأغلقوا الطرق المؤدية لرام الله بالكتل الإسمنتية ومنعوا المواطنين الفلسطينيين العزل من الخروج للقري والمدن المحيطة، بالاضافة لحمل اعتقالات واسعة طالت عددا كبيرا من قيادات ونشطاء في الضفة.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" علي فضائية صدي البلد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتف بالحصار والإجراءات الأمنية المشددة، ولكنهم أبلغوا أسرة الشهيد البرغوثي بإخلاء المنزل حتى يتحين لهم هدمه.

وأشار الإعلامي، إلى أن كوادر حركة فتح دعوا كل الجماهير للتصدي للعدوان وتفعيل لجان الدفاع عن المدن والقرى وغيرها من المخيمات.