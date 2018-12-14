كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 08:57 مساءً - "بكري" يطالب الدولة بإعلان حجم التمويلات التي يتلقاه النشطاء من الخارج

معتز عوض

استنكر الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الحملة التصعيدية التي يشنها البرلمان الأوروبي على مصر قائلًا: "الناس اللي ماتت في كرداسة لا أحاكم من قتلهم.. ده تنظيم قتل وذبح يا باشا، ويعني إيه ناشطين حقوقين ولا عشان تبعكم وأيدهم معاكم وانتم بتمولهم"، معربًا عن أمله أن تفصح الدولة المصرية عن حجم التمويل الذي يتلقاه النشطاء من الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وأمريكا.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر في شئون القضاء المصري، متسائلًا: "لماذا لم يتحدث الاتحاد الأوروبي عن الإجراءات التي اتخذت في فرنسا من اعتقال 700 فرنسي، في مظاهرات السترات الصفراء؟".

ونوه عضو مجلس النواب إلى أن بيان البرلمان الأوروبي تجاهل جرائم الجماعات الإرهابية في مصر، موجهًا حديثه للبرلمان الأوروبي قائلًا: "مصر مش هيتلوي ذراعها وهتحافظ على سيادتها وعارفة بتعمل ايه والرئيس حريص على حق المواطن والقضاء".