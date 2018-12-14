كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 08:57 مساءً - احصائيات الهبد - مبادرة تعدد الزوجات تزعم وجود 11 مليون عانس

كما يقول الفيسبوكيين انه زمن " الهبد " ، كل من هب ودب قرر أن يزعم وجود احصائية ويضرب رقما خرافيا وينسبه الى جهة ما ، اخرهم أحد المختلين الذين ابتكروا مبادرة لتعدد الزوجات ، من باب الشهرة ، ومن باب ان يتم استضافته فى الفضائيات ، وهو ما حققه بالفعل مع الأسف الشديد .

قال صابر غانم، صاحب مبادرة "تعدد الزوجات": إنه فكر في المبادرة بعد زيادة نسبة العوانس في مصر، مؤكدًا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود 11 مليون فتاة عانس في مصر، ممن تخطوا الـ29 عامًا، وذلك وفقًا لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الإحصائيات الرسمية تشير أيضًا إلى أن هناك 2.5 مليون شاب عانس ممن تخطوا سن الـ40 عامًا في مصر، لافتًا إلى أن عدد المطلقات وصل إلى 4 ملايين مطلقة.

وأشار إلى أن نسبة المطلقات في عام 1952 وصل إلى 7%، أما في يونيو 2018 فوصلت إلى 44%، موضحًا أن الهدف من مبادرة "تعدد الزوجات" وجود عدد كبير من العوانس والمطلقات والأرامل في مصر يزيد يومًا بعد الاآخر، وارتفاع نسبة الوفيات بين الذكور أكثر من النساء، والمغالاة في المهور وتأخر سن الزواج، بجانب أن الشعب المصري والعربي الأكثر بحثًا في المواقع الإباحية، كما أن مصر تحتل المرتبة الثانية عالميًا في نسب التحرش الجنسي.