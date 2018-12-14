كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 08:57 مساءً - الأهلي يستهل مشوار البطولة الإفريقية بثنائية في جيمبا الإثيوبي

الأهلى

اكتفى الأهلي بثنائية نظيفة في شباك فريق جيما أبا جيفار الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا، في لقاء أقيم على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ناصر ماهر افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني في الدقيقة 38، ليتبارى بعد ذلك لاعبو الأهلي في إهدار الفرص السهلة ليضيع على الأحمر فوزاً تاريخياً.

ملخص المباراة

أهدر مروان محسن فرصة التقدم بهدف مبكر في الدقيقة الثانية بعد عرضية متقنة من أحمد حمودي على رأس مهاجم الأهلي الذي فشل في تحويلها للشباك لتمر بجوار رأسه إلى خارج الملعب.

ناصر ماهر افتتح التسجيل في الدقيقة 7 بعد تسديدة من كريم وليد ارتدت من القائم الأيمن ليقابلها ناصر بتسديدة أرضية عانقت الشباك الإثيوبية.

وتعرض شريف إكرامي لإصابة عضلية في الدقيقة 18 ليتوقف اللقاء في محاولة لعلاج حارس الأهلي، قبل أن يتم استئناف اللقاء في الدقيقة 20 دون اللجوء لتغيير اضطراري بخروج الحارس.

ومر حمودي بشكل رائع من الدفاع ليصل إلى منطقة الجزاء في الدقيقة 25 ويرسل عرضية أرضية مرت من مروان محسن ليتابعها ناصر بيمناه إلى العارضة التي حرمته من الثنائية.

ناصر ماهر مرر كرة عرضية أرضية إلى أحمد حمودي في الدقيقة 34 ليضعه في مواجهة المرمى تماماً ليسدد الأخير كرة قوية بيسراه علت عارضة الفريق الإثيوبي بقليل.

وأضاف مروان محسن الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعد كرة وصلته من حمودي داخل منطقة الجزاء سيطر عليها بشكل جيد تحت ضغط دفاعي ليسدد إلى الشباك معلناً عن مضاعفة النتيجة.

وباغت الضيف الإثيوبي الأهلي في الدقيقة 43 بعد كرة بينية في قلب دفاع الأهلي أسفرت عن انفراد ثم تسديدة قوية علت عارضة الحارس شريف إكرامي لتمر بسلام على مرمى الأحمر.

محمد شريف أهدر الهدف الثالث في الدقيقة 47 بعد عرضية أخرى من حمودي حولها برأسية إلى خارج الملعب لتمر إلى جوار القائم الأيمن للضيوف.

وتبارى لاعبو الأهلي في إهدار الفرصة ليحصل مروان محسن على دوره ويهدر الهدف الثالث بعد عرضية أرضية رائعة من أيمن أشرف حولها مهاجم الأهلي بيمناه إلى جوار القائم الأيسر للفريق الإثيوبي.

ومرر وليد سليمان كرة بينية إلى ميدو جابر الذي انطلق من الجهة اليسرى لينفرد ويسدد كرة أرضية ضعيفة للغاية وصلت سهلة إلى الحارس الإثيوبي في الدقيقة 82.

وحاول مروان محسن من جديد في الدقيقة 83 بعد تمريرة في العمق ليراوغ المدافع وينفرد ويسدد بيسراه كرة قوية ردها القائم الأيسر لتضيع فرصة الثالث.

وفي الدقيقة 84 أهدر وليد سليمان فرصة أخرى بعد كرة داخل منطقة الجزاء سيطر عليها بيمناه ثم أرسل تسديدة قوية بيسراه لكنها علت عارضة الحارس بمسافة قريبة.

وشهدت الدقائق القليلة الأخيرة المزيد من الفرص الضائعة لينتهي اللقاء فقط بثنائية نظيفة، تقرب الأهلي من مرحلة المجموعات التي تبدأ في يناير المقبل.