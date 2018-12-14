كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 08:57 مساءً - انطلاق مبادرة محاربة الأنيميا واكتشاف السمنة فى 3 مدارس بالأقصر

الأقصر – شيرين طلعت

صرح الدكتور محمود عبد الوهاب مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الأقصر، أن الهيئة العامة للتأمين الصحى "ادارة التأمين الصحى لطلاب المدارس" ستقوم بإجراء المسح الطبى الخاص بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمقرر أن تنطلق تحت شعار "مبادرة محاربة الأنيميا واكتشاف مبكر للسمنة وقصار القامة "التقزم" وذلك خلال الفترة من 16 حتى 20 ديسمبر الجارى.

وأضاف مدير عام التأمين الصحى بالأقصر، أنه تم اختيار 3 مدارس على مستوى محافظة الأقصر لتنفيذ المبادرة وهى مدارس العوامية الابتدائية المشتركة بالأقصر، وأرمنت الحيط الجديدة الابتدائية بأرمنت ، وبيومى الزناتى الجديدة الابتدائية بإسنا، بإجمالى مستهدف 1500 تلميذاً وتلميذة بالمدارس الثلاثة، وذلك فى اطار تحقيق صحة أفضل للطلاب بالمنشآت التعليمية.

وقال "عبد الوهاب" أن الفرقة الطبية التى من المقرر تواجدها بكل مدرسة ستضم طبيباً و2 ممرض وفنى معمل ومدخل بيانات.