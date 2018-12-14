كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 08:57 مساءً - عاجل - محمد صلاح أفضل لاعب إفريقي للعام الثاني على التوالي

محمد صبلاح

تُوج المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2018، والمقدمة من إذاعة BBC، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ القارة السمراء يفوز بالجائزة في عامين متتاليين، بعدما تُوج بالجائزة ذاتها للمرة الأولى في عام 2017.

وكان النيجيري جاي جاي أوكوتشا هو أول لاعب يفوز بالجائزة التي انطلقت عام 1992 في عامين متتاليين، حيث تُوج بها عامي 2003 و2004، عندما كان متألقًا في الملاعب الإنجليزية بقميص فريق بولتون ونادررز.

وتفوق صلاح على كل من المغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، السنغاليان كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وساديو ماني زميل صلاح في ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى الغاني توماس بارتي لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث ضمت القائمة النهائية للمرشحين الأسماء الخمسة.

وحسم النجم المصري تتويجه بالجائزة للعام الثاني على التوالي بعد استفتاء جماهيري مفتوح عبر الموقع الإلكتروني لشبكة BBC، انطلق في السابع عشر من نوفمبر الماضي بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، واستمر حتى الثاني من ديسمبر الجاري.

وعزز صلاح مكانة مصر في جدول الترتيب التاريخي للمتوجين بالجائزة، حيث انفردت مصر بالمركز الثالث في جدول الترتيب، بتتويج بلاعبيها بالجائزة في أربع مناسبات، بدأها محمد بركات لاعب الأهلي عام 2005، بينما توج بها محمد أبو تريكة زميله في الفريق ذاته عام 2008، قبل فوز صلاح في العامين الماضي والحالي