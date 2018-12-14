كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 08:57 مساءً - تفاصيل القبض على أمين عام جامعة كفر الشيخ

قالت مصادر مطلعة، إنه جرى مراقبة أمين عام جامعة كفر الشيخ و3 من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإدارة جامعة كفر الشيخ والمُشهرة برقم 225 لعام 2007 التي يترأس مجلس إدارتها أمين عام الجامعة، منذ فترة كبيرة بعد تعدد الشكاوى، وأن جهة رقابية استطاعت تسجيل مكالمات وتسجيلات خاصة بالاتفاقات التي جرت بينهم وبين أحد مسؤولي الاتحاد التعاوني، وأن هذه الاتفاقات شابتها مخالفات مالية تُضر بمصلحة أعضاء الجمعية العمومية الذين يتخطى عددهم الـ280 شخصا بينهم أعضاء هيئة تدريس ومواطنين عاديين.

وأضاف المصادر أن مجلس الإدارة كان ينتوي طرح بيع الأرض التي جرى شراؤها في الإسكندرية بعد الاتفاق مع عدد من المستثمرين على شرائها بأسعار أقل من السوق على أن تكون المزايدة علنية في إجراءاتها وسرية في مضمونها لتحقيق استفادة كبيرة لهم والإضرار بالمساهمين ما يُعد مخالفة للقانون.

تابعت المصادر، أنه جرى القبض على "ع. ج"، أمين عام الجامعة، بسبب مخالفات جمعية الإسكان وليس بسبب عمله الوظيفي، كما جرى القبض على "م. غ"، و"ف. ح" ، و"محمد. ا"، أعضاء بمجلس الإدارة ومسؤول آخر من الاتحاد التعاوني، مشيرة إلى أن هذه الجمعية عبارة عن جمعية تعاونية للإسكان، اشترت قطعة أرض كبيرة بمحافظة الإسكندرية كأسهم للمشتركين بها وفي عام 2015 أرسلت الجمعية خطابات للمشتركين تبلغهم بسرعة سداد الأقساط الأخيرة المتبقية عن أعوام 2015،2016، 2017، وذلك من أجل الشروع في طرح الأرض للمزايدة العلنية بسبب عدم استطاعتهم توصيل المرافق لها.

أوضحت المصادر، أنه حتى الآن لم يتم طرح الأرض للمزايدة وحدثت مخالفات مالية من قبل مجلس الإدارة أدى لإهدار أموال كثيرة على المساهمين حيث بلغ إجمالي المبلغ المدفوع للسهم الواحد نحو 60 ألف جنيه، ولم يتبين عما إذا جرى بيع الأرض من عدمه، وأن عددا من المشتركين تقدموا بشكاوى لجهة رقابية تفيد تورط مجلس الإدارة في بيع جزء من الأرض دون إبلاغ أعضاء الجمعية العمومية بالمخالفة للقانون، ما أدى لحالة من الغضب، معلنين رفع دعاوى قضائية لاسترداد أموال دفعوها لقرابة الـ11 عاما وعدم معرفة مصير الأرض التي كان مقرر إنشاء وحدات سكنية عليها، لكنه لم يحدث.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، ألقت القبض على عدد من الأشخاص بينهم أمين عام جامعة كفر الشيخ، حيث جرى القبض عليه وآخرين أمام نادي الإرادة والتحدي والقبض على آخر من أحد المكاتب الاستثمارية، لتورطهم في قضايا مالية، وأصدرت الجامعة بيانا، أوضحت فيه أن جمعية الإسكان التعاونية التي يترأس مجلس إدارتها أمين عام الجامعة الذي ألقي القبض عليه من قبل الرقابة الإدارية، لا علاقة لها بالجامعة وأن أغلب أعضاء هذه الجمعية من خارج الجامعة، وأن رئيس الجامعة أصدر قرارا بإيقاف الأمين العام عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.