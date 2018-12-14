كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 08:57 مساءً - انطلاق المؤتمر الثاني للنقابات الفرعية للمعلمين بحلوان تحت شعار "حق المعلم"

كتب: محمود الشريف

انطلق اليوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر 2018 المؤتمر الثاني للنقابات الفرعية للمعلمين برعاية "خلف الزناتي" نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب تحت شعار "حق المعلم" بحضور "محمد عبد الله" الأمين العام للنقابة العامة للمعلمين و"حامد الشريف" الأمين العام المساعد بمقر النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان برئاسة "سيد علي" وذلك بحضور رؤساء وأعضاء 11 نقابة فرعية للمعلمين من مختلف انحاء الجمهورية وهى ( حلوان – نجع حمادي – اسيوط – ملوي – المنيا – شرق القاهرة – وسط الجيزة – جنوب الجيزة – شمال الجيزة – غرب الجيزة - الوايلي ).

ويذكر ان المؤتمر الأول للنقابات الفرعية للمعلمين عقد بنادي المعلمين بالجيزة برئاسة "محمد عبد الله" الأمين العام للنقابة العامة للمعلمين على مدار يومي 18 و 19 سبتمبر 2018 وخرج بـ 10 توصيات تم تسليمها الى الدكتور "طارق شوقي" وزير التربية والتعليم.

ومن المقرر خروج المؤتمر الثاني بتوصيات جديدة خلال فعاليات اليوم الثاني غداً من خلال ما ستسفر عنه نتائج ورش العمل.

