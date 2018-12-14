كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 08:57 مساءً - هربت منيهم .. فى عيد ميلاده شاهد احلي إيفيهات محمد سعد

مشوار فنى يصل إلى 18 فيلما سينمائيا جعل من محمد سعد بطل كوميدى أحبه الجمهور وحفظ إفيهاته، وعلى الرغم من ابتعاده أحياناً إلا أن هناك العديد من الجمل الحوارية له تضحك الجمهور فى كل وقت. فى عيد ميلاده الـ50 نستعرض أشهر ايفيهات " محمد سعد" فى دليل خاص لتستخدمها فى حياتك على حسب الموقع لما توعد صحابك تخرجوا وتقفل تليفونك وتنام "هربت منيهم" لما حد يكلفك بشغل ويبوظ منك "تصدق سلخت قبل ما ادبح" لما تدخل تصالح بين صحبك وخطيبته " إن طعنة موكلي لحنجل كانت طعنة رقيقة" لما المدرس يقفشك بتتكلم فى الحصة أنت وصحبك "لقد أخذ مني السنجة يا سيدي" لما صحبك يحور عليك فى موضوع أنت عارفه " أنت كداب يا أبو صلاح". لما تبص في محفظتك أخر الشهر "أرزقها بالحلال من عندك يا رب" لما تبذل مجهود فى حاجة ومتلاقيش نتيجة "ده انا جايب صنية بسبوسة، ده انا اوديكو في داهية" لما تحاول تبقى رقيق قدام صحبتك " ممكن شاي بالبسكويتس عشان عندي هبوطس"

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