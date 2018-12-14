نيللي كريم بـ"السيجارة" في أحدث جلسات تصويرها

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت من خلالها مُمسكة بـ"سيجارة" مرتدية زي "أوف شولدر" باللون الأسود، مع تسريحة شعر مرفوعة، ومكياج ترابي حاد.

وتفاعل العديد من متابعيها، مشيدين بالإطلالة الأخيرة للفنانة.

وكانت نيللي من أبرز حضور أعمال المنتدى الختامي لمشروع "حياة جديدة" الذي تنظمه "جمعية رعاية أطفال السجينات"، برعاية وحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لعرض 500 قصة نجاح للغارمات وأطفالهن في مجال التمكين الاقتصادي ودمج الفئات المهمشة والفقيرة.

وتفاعلت "كريم" حينها مع كورال "حياة جديدة"، الذي يتكون من أطفال الغارمات، بالتصفيق، وتسجيل مقاطع فيديو لهم أثناء الغناء، بالإضافة إلى التقاط صور تذكارية معهم على المسرح، مبدية إعجابها بموهبتهم.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم الفنية مسلسل "اختفاء"، الذي شاركها في بطولته هشام سليم ومحمد ممدوح وبسمة ومحمد علاء، وهو من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت.

​