كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:43 مساءً - أزياء أطفال 2019 اختارى منها إللى يناسب بنتك

عالم الأزياء الأطفالى هو عالم ملىء بالتصيمات والتشكيلات المختلفة والمتنوعة، بداية من فساتين الأطفال وحتى السلوبيتات والبنطلونات والجواكيت وغيرها من القطع التى تخطف أعين وقلوب أمهاتهم، ففى كل يوم نرى ما هو جديد وسط تصميمات ملابس الأطفال، ولكن عليك أنت كأم الاهتمام باختيار القطع المناسبة لصغارك، لذلك نقدم لكِ اليوم عدة اقتراحات من ملابس الأطفال ، فاجعليها تطل بإطلالة مدهشة تخطف قلوب من حولها.

اختارى لطفلتك فى شتاء 2019 فستانا صوف قصير وبسيط يعكس جمالها وبراءتها، ووظفى له شراب "كلون" طويل حتى تشعر بالدفئ، واجعليها ترتدى عليه بوت أطفالى يزيد من جمال إطلالة صغيرتك، فهذا اللوك يتناسب مع الخروجات العائلية، فهى إطلالة مرنة تتناسب مع الاطلالات الفورمال وحتى الكاجوال.

أما إذا كنت تبحثين لصغيرتك على إطلالة كاجوال عصرية، فيمكنك توظيف بلوفر مع جاكيت شتوى ثقيل يشعرها بالدفئ، على شراب كلون وجيب قصيرة، أو حتى ليجين أو بنطلون جينز، مع توظيف حذاء شتوى مناسب يزيد من جمال إطلالة طفلتك.

أما عن سالوبيتات الأطفال التى دائماً ما تفضلها الأمهات لصغارها، فهو قطعة مرنة يمكن ارتدائه فى مختلف الاطلالات، كما أنه يتوفر منه أشكال وتصميمات مختلفة وكثيرة تتناسب مع الأذواق المختلفة، فاختارى منه ما يتناسب مع صغيرتك.