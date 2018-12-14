كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:43 مساءً - وفاة نجلة الشيخ محمد متولى الشعراوي

شيع أهالى قرية دقادوس التابعة لمركز مية غمر محافظة الدقهلية جثمان فاطمة محمد متولى الشعراوى، ابنة الشيخ الشعراوى، وخرجت الجنازة من مسجد الأربعين بالقرية، وشارك فيها عدد كبير من الأهالى وأسرة الفقيدة، ولم يشارك أحد من المسئولين أو أو قيادات الأزهر.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة نجلة الشيخ محمد متولى الشعراوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.