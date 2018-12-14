كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:43 مساءً - بعثة ريفر بليت تصل أبو ظبي للمنافسة على مونديال الأندية

ريفر بليت

وصلت بعثة نادي ريفر بليت الأرجنتيني إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018. ويعتبر النادي الأرجنتيني العريق آخر المتأهلين إلى البطولة بعد تتويجه أخيرا بدوري أبطال أمريكا الجنوبية ليبرتادوريس.

وحقق ريفر بليت اللقب بعد أن تحويل تأخره أمام غريمه بوكا جونيورز بهدف لانتصار كبير في الوقت الإضافي خلال المباراة التي أقيمت في العاصمة الأسبانبة مدريد.

وسيدخل نادي ريفر بليت، بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 من الدور نصف النهائي، حيث سيلاقي أحد أندية العين الإماراتي، أو تيم ويلي النيوزلندي أو الترجي الرياضي التونسي على أرض استاد هزاع بن زايد في العين يوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر الجاري عند الساعة 8،30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن شراء تذاكر المباريات الخمس لكأس العالم للأندية الإمارات FIFA 2018 والتي ستقام في استاد هزّاع بن زايد من الملعب يومياً بين الساعة 3 ظهراً و10 ليلاً، أو عبر الموقع الإلكتروني fifa.com/cwc/tickets.

لمزيد من المعلومات حول بطولة كأس العالم للأندية الإمارات FIFA 2018، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.fifa.com/clubworldcup/.