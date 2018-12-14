كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:43 مساءً - صغيرا الباندا فى أولى خطواتهما بعد ولادتهما بثلاثة أشهر بالصين

بعد ثلاثة أشهر من ولادتهما، يخطو اثنان من الباندا أولى خطواتهما فى الحياة، حيث يجمعان قواهما محاولين الاتكاء على أقدامهما فى السير بمشهد رائع، طبقا لناشيونال جيوغرافيك.

التقطت الصورة فى حديقة الباندا بمدينة تشنجوا فى الصين، والتى تعتبر الموطن الأصلى لها، حيث إنها صممت خصيصا لحيوان الباندا، وتعتبر موطن ذلك الحيوان الأصلى الذى يندرج تحت سلالة الدب.

وتتميز دولة الصين بأنها الموطن الاصلى للباندا العملاقة، خاصة فى جنوب وسط وغرب الصين، وليس غريبا أن أقيمت مباحثات بين الصين واليابان خلال الفترة الاخيرة حول تأجير اليابان الباندا الصينية للعرض فى حدائق الحيوان فى سنداى وكوبه باليابان، فيما عرف بدبلوماسية الباندا، فيما يدرج الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة، الباندا العملاقة كأنواع مهددة بالانقراض، حيث أفادت احصاءات رسمية بأنه مع نهاية عام 2013 كان يوجد أقل من 2000 باندا تعيش فى البرية وأساسا فى جبال أقاليم سيشوان وشنشى وقانسو.



