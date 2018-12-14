كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:43 مساءً - السترات الصفراء يتظاهرون فى تل أبيب إعتراضا على الغلاء

ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن حوالى 2000 شخص تظاهروا اليوم الجمعة فى القدس وتل أبيب مرتدين "السترات الصفراء" على غرار الاحتجاجات في فرنسا اعتراضا على غلاء المعيشة المعلن عنه لعام 2019.

وأضافت الصحيفة أن المظاهرات خرجت فى شوارع عدة بتل أبيب بعد دعوات إطلاقها الإسرائيليون الثلاثاء الماضى على مواقع التواصل الاجتماعي ، اعتراضا على غلاء المعيشة ، وقام المتظاهرون بالسير بالطرق الرئيسة فى تل ابيب.

وقالت الصحيفة أن المحتجين رفعوا علم إسرائيل ولافتات تهاجم الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو بعد غلاء سعر البنزين والكهرباء والمياة.

ومن جانبها، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مجموعة من المحتجين فى تل ابيب على غرار الاحتجاجات .

