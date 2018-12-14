كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:43 مساءً - لو في بداية مشوارك العملى.. 4 نصائح للنجاح

الفتاة في بداية المشوار العملي تتوقع أن الحياة وردية والدروب مليئة بالأنوار والأزهار ولكن هذا ليس بالطبع حقيقة ، فهناك بعض النصائح التي يجب السير عليها للوصول إلى طريق النجاح، ويقدم موقع " wmnlife" نصائح للحاق بقطار النجاح سواء العمل وظيفي أو مشروع خاص يتم تأسيسه.

1- مشروعك أو عملك هو أولويتك الرئيسية

التركيز على مشروعك والعمل عليه معظم الوقت، حيث يجب أن تتعلم الفتاة أن كما تعلقت بعملها واهتمت زاد التركيز لتحقق نقاط النجاح المطلوبة

2- استعدى لتكوني متعلمة

مراحل التعليم تنتهي بالتخرج ولكن في دنيا العمل ، عليك الاستعداد الدائم أن تكوني متعلمة كل يوم درس جديد من السابقون لك في المهنة ، فالاستمرار في التعلم وتوسيع المعارف من الخطوات الناجحة في طريق العمل.

3- تعلمي كيف تواجهين المنافسين

الحقيقة العملية التي يجب أن تتعرفي عليها أن المنافسين هم الأشخاص الذين سيجعلونك تمضي قدما في عملك ، سوف تكونين في حالة من الركود إذا لم يكن هناك منافسين ، فوجودهم سيجعلك على الدوام في حالة من الحركة والتطور وإظهار افكار جديدة .

4- توقع الفشل قبل النجاح

تعتمد النتيجة النهائية على العديد من العوامل والظروف، وليس عملك وحسب وهذا يجعل من عوامل النجاح توقع الفشل ، أو تأخر الترقية وهذا لا يعني لك سوى المزيد من العمل والتخطيط بشكل جديد لحصد النجاح في أقرب وقت.