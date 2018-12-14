كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:43 مساءً - لو عايزة تبقى استرونج وومن فى الارتباط.. حاجات مهمة اعمليها

تخشى الكثير من الفتيات الارتباط او الزواج خوفًا من فقدانهن لمنطقة الاستقلالية فى حياتهن، وأن يصبحن تابعات لأزواجهن بين يوم وليلة، ولكن دائمًا ما تكون الفتاة هى "البوصلة"، التى يتحدد عليها جوانب عديدة فى شكل العلاقة أيًا كان شكلها، ارتباط، زواج، أو حتى علاقة عمل، وهو ما أوضحه موقع “RelationShip Ruled”، فى تقرير له حول أبرز الخطوات التى عليكِ اتباع ها إذا أردت أن تكونى "استرونج وومن"، فى علاقة الارتباط الخاصة بكِ، فتعرفى عليها فى السطور التالية.

من بداية مشوارك المهنى احرصى على أن تكونى محددة، وتصلى لأحلامك عن طريق ما تبذلينه من مجهود فى ذلك الطريق، فتحديدك لمستقبلك يجعل الطرف الآخر يقتنع به ويشجعك نحو تحقيقه ولا يثنيكِ عنه أبدًا.

كونى مقتنعة بأهدافك

اقتناعك بما تبذلينه من مجهود من أجل تحقيق الاهداف التى تسعين لها يجعل الطرف الآخر يقتنع بأنكِ ومستقبلكِ وتحقيق ذاتك جزء واحد، وليست أجزاء منفصلة، فإذا أعجب بكِ، او طلب منكِ الارتباط يمكن لما تتصفين به من سمات شخصية من ضمنها نجاحك فى عملك، وليس كأنكما أجزاء منفصلة.

لا تدخلى فى علاقة عاطفية دون معرفة الهدف منها، فقد تفكرين إنه حان الوقت لتكوين أسرة، أو إنكِ اعجبتِ بالشخ لسماته الشخصية ومناسبته لأحلامك وصفاتك الشخصية، كل ذلك يختصر عليكِ طريق طويل من الحيرة، وفقدان السيطرة على تواجيه حياتك فيما بعد، فإذا كنتش غير محددة لهدفك من الارتباط سيسهل على الطرف الىخر التحكم فيكى، ويسير حياتك وفقًا لما يريد هو.

ربما تمرين فى علاقتك العاطفية ببعض الأمور الغير مستقرة، فارفضيها ولا تتركيها تختفى مع مرور الأيام، فالأفضل هو الرفض بطريقة حكيمة، وعبرى دائمًا عما يؤرقك من اجل تصليح تلك العلاقة، فكما يوضح التقرير عن التهاون فى الاخطاء فى بداية علاقة الارتباط يتسبب فى الكثير من الأخطاء فيما بعد.

من الأفضل إذا أردتِ ان تكونين صاحبة قرار واستقلالية فى علاقتك العاطفية ان توازنى فى البداية بين اهتمامك بعملك، وبين علاقاتك الغجتاماعية الأخرى، وبالطبع علاقتك بالشريك، فذلك لن يشعره بأن حياتك الخاصة تؤثر على علاقتكما، وستجديه يشجعك ويدفعك نحو الأمام باستمرار.