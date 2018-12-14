كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:43 مساءً - إتحاد جدة يحقق فوزه الأول بالدوري السعودي على حساب الباطن

إتحاد جدة

حقق اتحاد جدة فوزه الأول خلال الموسم الجاري 2018/2019 من الدوري السعودي بثلاثية مقابل هدف على حساب نظيره الباطن.

فوز اتحاد جدة يأتي بعد ثلاثة تعادلات له خلال 12 جولة بالموسم الجاري ليرفع رصيده إلى النقطة 6 ويصعد مركزًا وحيدًا من الـ 16 ـ متذيل الترتيب ـ إلى المركز الـ 15 بفارق الأهداف عن أحد الذي أصبح الأخير.

وتقدم الاتحاد سريعًا في الدقيقة 6 عن طريق لاعبه عبد الرحمن الغامدي، ثم سجل رومارينهو الثاني في الدقيقة 52 قبل أن يختتم فهد المولد الثلاثية في الدقيقة 72، بينما سجل للباطن لاعبه رائد الغاندي في الدقيقة 93.