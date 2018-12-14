كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:43 مساءً - علشان جمالها يبان .. حملة سكان الزمالك لتنضيف الحى

عدد من الرجال والنساء الذين تتجاوز أعمارهم الأربعين عامًا تراهم متراصين فى شوارع حى الزمالك، ولأول وهلة تأخذك عينيك إليهم ترى فى أيد كل منهم "مقشة وجاروف"، رافعين شعار "علشان جمالها يبان"، ذلك الشعار الذى رفعه 20 رجلًا وسيدة من سكان حى الزمالك الذى يعد من أجمل وأرقى أحياء القاهرة ، بهدف إعادة الحى لرونقه ومكانته من جديد.

فى صباح كل جمعة قرر أن يتجمع هؤلاء الأشخاص لتحقيق الهدف الذى تجمعوا عليه، لإصلاح الشوارع والأرصفة وتطوير الخدمات بالحى، وذلك بعد أن قاموا بتدشين صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لإعلان الحملة ومناشدة السكان بالمشاركة والتوعية.

"نزولنا كان له فوايد كتيرة لأننا لقينا أرصفة كتير متبهدلة ومافيش حنفيات حريق ولا أعمدة إنارة وجارى الترتيب مع الحى لإصلاح التلفيات" كلمات تعلق بها نهلة بكرى، منسقة حملة تجميل الزمالك وعضو جمعية تنمية خدمات حى الزمالك، عن فعاليات الحملة، وتوضح "نهلة" خلال حديثها أن الجمعية قد سبق لها تنظيم مبادرات وحملات لتجميل الحى منذ أن تأسس من ثلاثين عامًا.

وتقول "نهلة" : "الفكرة بدأت من زمان وعملنا عليها من قبل، وفى الأيام الماضية بحثنا فى أصل مشكلة القمامة وجدنا أن هناك عمال المجمع السكنى التابعين للهيئة بعض منهم يلقى بالقمامة فى الشارع، والسكان أحيانًا ما يقومون بنفس السلوك وكذلك الكافيهات والمحلات والمارة".

وتستكمل "نهلة" حديثها وتقول بالإضافة إلى أن الحى يضم 26 مدرسة و4 كليات، موضحة: "الطلبة طول النهار ياكلوا ويرموا فى الشارع!"، وهو ما دفع أعضاء الحملة إلى توعية السكان والطلاب أيضًا وعدم الاكتفاءهم بالتنظيف فقط، وتقول "بقينا ننزل ننضف شارع ونركز فيه وبعدها نتكلم مع العمارات والمحلات بأن مخالفة إلقاء القمامة 5000 جنيه، ونلزمهم بشراء صناديق وكل ده بالتنسيق مع الحى والمحافظة اللى بينزلوا معانا كل أسبوع يشوفوا بعينيهم المخالفات".

أعمال عديدة يخطط لها أعضاء الحملة والجمعية لتنفيذها فى الفترة المقبلة، ومنها تدشين يوم للتوعية البيئية وأهمية المحافظة على نظافة الشوارع، بالإضافة لمبادرة "أرعى رصيف" التى ستدشنها الحملة خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع الحى والمحافظة، ورغم أن أعضاء الحملة كبار فى السن إلا أنهم يظهروا حبهم للحى الذى يعيشوا فيه وشغفهم فى تطويره.

وتوضع "نهلة" أن تمويل الحملة بالجهود الذاتية، من خلال جمع الأموال لشراء المعدات سواء من أعضاء الجمعية أو من السكان الذين يشاركوا فى أعمال النظافة، بالإضافة إلى تعاون الحى فى توفير عمَّال النظافة وعربات الدوريات لإزالة القمامة، وتتمنى أن تصل الحملة إلى جميع الأحياء والحفاظ على النظافة، وهى الرسالة التى يسعى لتوصيلها جميع أعضاء الحملة.