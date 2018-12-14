كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:43 مساءً - أكثر من 100 نائب أمريكى يتضامنون لإدانة إرهاب الملالى بحق مجاهدى خلق

عشية ذكرى انتفاضة إيران الوطنية ضد نظام الملالي، اقيم مؤتمر يوم 11 ديسمبر في الكونغرس الأمريكي شارك فيه أعضاء كبار وأعضاء بارزين في الكونغرس الأمريكي تضامنًا مع انتفاضة الشعب الإيراني من أجل الحرية و المقاومة الإيرانية حسب تقرير نشر في موقع مجاهدي خلق الإيرانية .

وأكد في المؤتمر الذي أداره السفير آدام ايرلي المتحدث السابق لوزارة الخارجية الأمريكية، المتكلمون دعمهم للانتفاضة والاحتجاجات الشعبية في إيران ونددوا القمع الداخلي والإرهاب من قبل نظام الملالي، داعين إلى ممارسة المزيد من الحزم في مواجهة هذا النظام.

وأعلن في المؤتمر، دعم أكثر من 100 نائب في الكونغرس لمشروع رقم 1034مدعوم من الحزبين في إدانة مخطط ارهابي ايراني ضد المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية بباريس ودعم مطلب الشعب الإيراني لإقامة جمهورية ديمقراطية.

وكان عدد من المتكلمين في المؤتمر:

الیوت انجل، زعيم الديمقراطيين في لجنة الخارجية لمجلس النواب

القاضی تدبو، رئیس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب في مجلس النواب

النائبة شیلا جکسون لی

النائب توم ماكلينتوك

النائب برد شرمن

النائبة جودی تشو

النائب استیف کوهن