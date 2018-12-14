كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:43 مساءً - انهيار كوبري فوق شاحنة بالكويت -فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد انهيار جزء كبير من كوبري قيد الإنشاء في الكويت، فوق شاحنة أثناء مرورها على إحدى الطرق السريعة. ووفقا لوسائل الإعلام الكويتية، اختلفت الروايات بشأن تفاصيل الحادث، حيث قال البعض: إن الجسر انهار فوق الشاحنة لحظة مرورها من الأسفل، فيما تحدثت رواية أخرى عن اصطدام الشاحنة بالجسر لعدم تقيدها بالارتفاع المحدد، مما تسبب في انهيار الجسر فوقها، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الضحايا أو الإصابات.

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