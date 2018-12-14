كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:43 مساءً - سوبر هاتريك حمد الله يقود النصر لإكتساح الرائد بالدوري السعودي

النصر السعودي

اكتسح نادي النصر، نادي الرائد، برباعية نظيفية، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتألق لاعب النصر عبدالرازق حمدالله، بتسجيله سوبر هاتريك، حيث افتتح الأهداف بضربة جزاء في الدقيقة 8، وقبل انتهاء الشوط الأول أحرز هدفين في دقيقة واحدة من الوقت بدل الضائع.

وفي بداية الشوط الثاني، أحرز حمد الله، الهدف الرابع في الدقيقة 47، ليرتفع رصيد النصر إلى 29 نقطة في جدول ترتيب الدوري محتلًا المركز الثاني.