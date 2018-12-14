كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:43 مساءً - هبوط اضطراري لطائرة متوجهة من الإمارات إلى النرويج

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن طائره كانت في طريقها من إمارة دبي إلى العاصمة النرويجية أوسلو نفذت هبوطا اضطراريا في مطار مدينة شيراز جنوب إيران بسبب وقوع خلل فني.

وأوضح مدير قسم العلاقات العامة لمطارات محافظة فارس، إحسان إستوار، في تصريح أدلى به لمراسل وكالة "إرنا"، أن الطائرة هبطت في مطار الشهيد دستغيب في شيراز، لافتا إلى أن أحد محركاتها قد توقف عن العمل بسبب خلل فني ما أجبر قائد الطائرة للهبوط الاضطراري.

وأضاف إستوار أن الطائرة من طراز "بوينغ" وكانت تنفذ رحلة من دبي إلى أوسلو هبطت في شيراز عند الساعة 12:40 بعد الظهر بالتوقيت المحلي وعلى متنها 170 راكبا والطاقم البالغ عددهم 18.

ولم يذكر المسؤول الإيراني الشركة التي تعود إليها هذه الطائرة.