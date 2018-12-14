إحداها بـ323 مليون جنيه.. تعرف على الأسعار الخيالية لساعات يمتلكها نجوم الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

لأنَّ الشياكة تكتمل بالإكسسوارات التي تزِّين الملابس، ولأن المشاهير وخصوصًا نجوم الرياضة يهتمون كثيرًا بإطلالاتهم بداية من تصفيف الشعر نهاية بالحذاء؛ ولأنَّ ساعة اليد جزء أساسي من "الشياكة" والمظهر، يحرص الكثيرون باقتنائها وتصل أسعار بعضها لملايين الدولارات.

وهذه قائمة بماركات الساعات وأسعارها الخيالية التي يمتلكها عدد من النجوم في كافة مجالات الرياضة، وفق ما نشره موقع "سكاي نيوز".

- رافييل نادال

يمتلك لاعب التنس الشهير ساعة ماركتها ريتشارد ميل والتي يبلغ سعرها 800 ألف دولار، بما يعادل 14 مليون و300 ألف جينه مصري.

- فلويد مايويذر

يعرف عن لاعب الملاكمة الشهير حبه لامتلاك العديد من الساعات الفخمة التي يتباهى بها، ولعل أشهرها ساعة ماركة جيكوب أند كو مرصعة بالألماس ثمنها 18 مليون دولار، بما يعادل نحو 323 مليون جنيه.

- سيرينا ويليلمز

أحد أشهر لاعبات التنس للسيدات في العالم والتي تمتلك ساعة يد قيمتها مليون و250 ألف دولار.

- أنثوني جوشوا

يهوى بطل الملاكمة العالمي البريطاني امتلاك الساعات، حيث يملك ساعة ماركتها أوديمار بيجيه وقيمتها 470 ألف دولار.

- بول بوجبا

فيما يمتلك اللاعب بول بوجبا نجم كرة القدم ساعة ماركتها ريتشارد ميل قيمتها 140 ألف دولار.

- يوسين بولت

ويمتلك نجم ألعاب القوى يوسين بولت ساعة غاية الدقة ماركتها هوبلو تكلفتها 42 ألف دولار.

- كونور ماجريجور

ويمتلك لاعب فنون الحرب كونور ماجريجور، أيلندي الجنسية، ساعة روليكس ثمنها 37 ألف دولار.

- كريستيانو رونالدو

وعلى الرغم إنه من المعروف عن نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو عشقه لامتلاك الأشياء الغالية إلا إنه يمتلك ساعة أنيقة ماركة تاج هوير لا يتعدى ثمنها 20 ألف دولار.

- روجيه فيدرير

ويمتلك أحد أشهر لاعبي التنس في العالم روجيه فيدرير ساعة ماركتها روليكس قيمتها 14 ألف دولار فقط.