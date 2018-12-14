كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - لافروف يعلن اقتراب لجنة صياغة دستور سوريا من الاكتمال
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن تشكيل لجنة تهدف إلى صياغة دستور جديد لسوريا يكاد يكون كاملا، حيث تم الاتفاق على جميع الأعضاء تقريبا.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن فشلت الأطراف والوسطاء المتحاربون في سوريا الشهر الماضي في الاتفاق على تشكيل اللجنة التي تعتبر أساسية لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا التي دامت سبع سنوات.
وقال الوزير لافروف لوكالات الأنباء الروسية، الجمعة، إن قائمة أعضاء اللجنة "شبه جاهزة"، وإنه يتوقع أن تجتمع اللجنة مطلع العام المقبل.
وتم بالفعل التوصل إلى اتفاق بشأن وفد حكومي يضم 50 عضوا ووفدا مساويا لحجم المعارضة من شأنه أن يكون جزءا من اللجنة.
ويدور الخلاف حول وفد يضم 50 عضواً من الخبراء السوريين وأعضاء المجتمع المدني والمستقلين وزعماء القبائل.
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