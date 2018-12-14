كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - "القوى العاملة" و"التعليم" بالإسماعيلية يبحثان تدريب وتشغيل الخريجين

بحث ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، والدكتور خالد القصيبي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عددا من الموضوعات التي يمكن من خلالها الحد من مشكلة البطالة والعمل على تدريب وتشغيل الشباب والخريجين، وخاصة من التعليم الفني ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين هذه الفئة من طلاب هذه المرحلة.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان، بالتواصل الدائم بين مديري مديريات القوي العاملة ومثليتها لتحقيق التشغيل الكامل ، فضلا عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلبة المدارس عموما، وهو ما تسعى إليه الوزارة في الفترة الأخيرة من خلال عقد عدد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تنظيم العديد ملتقيات التوظيف لعرض فرص العمل المتاحة وتعريف الشباب باحتياجات سوق العمل الحقيقي.

وأشاد "القبيسي" بما تقوم به وزارة القوى العاملة من جهود في هذه المرحلة للحد من البطالة وتدريب وتشغيل الشباب والخريجين الباحثين عن فرصة عمل، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول للتعاون بين الطرفين في محافظة الإسماعيلية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وذلك حتى تكون "الإسماعيلية بلا بطالة " في إطار المبادرة التي أطلقتها "القوى العاملة" بالإسماعيلية عنوانا لملتقى التشغيل الجاري التنظيم له أوائل يناير ٢٠١٩.