كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - تمهيدا لافتتاحه.. نائب محافظ الإسكندرية يتفقد مركز شباب وادى القمر

تفقد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، مركز شباب وادى القمر والذى تم انشائه بالمشاركة المجتمعية بتكلفة 5 ملايين جنيه. وأشاد نائب محافظ الإسكندرية بأعمال التطوير، مشددًا على أهمية تطوير المجال الرياضى بالإسكندرية، وتنمية مهارات الشباب واكتشاف المواهب الإبداعية فى مختلف الألعاب الرياضية.

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