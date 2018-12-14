كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - جامعة المنصورة تفوز بماراثون دراجات الجامعات

انتهى سباق مارثون مهرجان الدراجات للجامعات و المعاهد العليا والذى نظمته جامعة قناة السويس اليوم الجمعة بمشاركة ٣٠٠ طالب و طالبة من مختلف الجامعات المصرية - بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية و التعليم و الاتحاد الرياضي للجامعات في إطار بطولة الشهيد الرفاعي للجامعات في دورتها 46.

وافتتح المهرجان وأعطي إشارة البدء الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب سمير النجار امين عام الجامعة، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات و الدكتور وليد صلاح الدين رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد الرياضى للجامعات، باشراف الدكتور محمد غنيم ،وكيل كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد كمال حسن مستشار اللجنة الرياضية.

وانتهى السباق بفوز جامعة المنصورة بالمركز الأول محترفين رجال ثم التعليم العالى مركز ثانى ثم جامعة قناة السويس مركز ثالث.

وفي فريق الرجال فاز بالذهب، محمد فرج عايش جامعة الفيوم، عاصم الحسينى خليل الأزهر، أحمد محمد السيد الإسكندرية حسن محمد عمرو جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة، ومصطفى عادل عبد الحليم جامعة المنصورة.