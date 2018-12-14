كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - الداخلية تضبط 36 حالة تهرب ضريبى

نجحت شرطة التهرب الضريبى فى ضبط 36 حالة ضرائب عامة، و9 حالات ضرائب القيمة المضافة، و19 قضية فى مجال الجمارك، و3 سيارات لمخالفتها شروط الإعفاءات الجمركية. وتم ضبط 100 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 86 حكم قضائى متنوع.

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