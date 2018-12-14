كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - امنح غرفة نومك روحا جديدة بـ ٦ أفكار لتجديد سريرك -فيديو

نحتاج دائما في حياتنا إلى التغيير، سواء كان في ديكورات المنزل، أو طريقة تعاملاتنا اليومية، حتى لا نصاب بالملل من الروتين، عرض مقطع فيديو حقق نصف مليون مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عددا من الأفكار المميزة لتجديد أسرة غزة النوم.

١- ألصق قطعة من ورق الحائط خلف السرير لتوهم من يراها أنها جزء منه.

٢- يمكنك صناعة ظهر من القماش والفايبر لسريرك بشكل مميز وبخطوات سهلة.

٣- استخدم الستائر القديمة كخلفية مميزة للسرير.

٤- ثلاثة ألواح خشبية فقط يمكنها تغيير شكل الحائط خلف سريرك بالكامل.

٥- ما زال يمكنك الاعتماد على الألواح الخشبية مع إضافة لمبات جانبية لإضاءة وشكل جاذبيان.

٦- أعد استخدام الستائر مرة أخرى لإخفاء الحائط خلف السرير وصنع غطاء لأعلاه أيضا.