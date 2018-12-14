كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - مقتل شخصين فى اشتباكات ثأرية بالفيوم

لقى مواطنان بالفيوم حتفهما فى حادث ثأر حيث أطلق عليهم أفراد من عائلة خصومهم النار فأردوهما قتيلين، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزى فى طامية وأخطرت النيابة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مامور مركز طامية، بمقتل كل من أحمد ع ن 38 سنة، وفتحي م ع ، 21 سنة، شقيق زوجة القتيل الأول .

كشفت التحريات وجود خلاف ثأرى بين عائلة الاول وعائلة أخرى قرية سرسنا على خلفية مقتل م ع احد افراد العائلة الثانية وذلك في شهر أغسطس الماضي.

وكشفت التحريات إن الخلافات تجددت اليوم الجمعة، عندما تربص بعض أفراد العائلة بالمجني عليه الأول أثناء وجوده بالقرية بعد حصوله على إجازة من عمله وأطلقوا النار عليه أثناء سيره بصحبته شقيق زوجته، حيث أصابتهما الطلقات النارية ولقيا الاثنان مصرعهما في الحال.

ش