كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - التضامن ترفض منحة 28 الف دولار من بريطانيا لجمعية حقوق انسان مصرية
كتب:نبيل سيف
رفضت وزارة التضامن الاجتماعى طلب " جمعية المتطوعين من اجل حقوق الانسان " ،بالموافقة على قبول منحة 28 الف دولار مقدمة من انجلترا ،للجمعية التى تم تأسيسها قبل عام .
وبحسب خطاب ادارة غرب القاهرة للتضامن الاجتماعى / قطاع الشؤن الاجتماعية ،والذى حمل رقم 1391 لسنة 2018 ،فقد رفض طلب قبول المنحة المقدمة من " صندوق حقوق الانسان بالعالم " –انجليزى الجنسية – بقيمة 28 الف دولار امريكى ،بغرض تنظيم انشطة لبناء القدرات وبرامج حقوق الانسان.
فى الوقت نفسه رفضت الادارة المركزية لشؤن مكتب وزيرة التضامن الاجتماعى ،تظلم الجمعية من القرار ، الامر الذى على اثره تقدمت الجمعية بدعوى عاجلة لمحكمة القضاء الادارى للحكم بالزام وزارة التضامن بالافصاح عن سبب رفض المنحة ،والزامهم ايضا بالموافقة على قبولها لمخالفة ذلك للدستور والقانون.
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