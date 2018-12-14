كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - انفجار بغرفة تفتيش يطيح برجل في الهواء - فيديو
تسبب انفجار قوي داخل غرفة تفتيش بأحد الشوارع في الإطاحة بفني صيانة لأمتار في الهواء.
وظهر الرجل وهو يخرج بجسده من داخل فتحة كان يجري أعمال صيانة بها وأثناء ذلك حدث انفجر قوي بها تسبب في الإطاحة به في الهواء لارتفاع يزيد على 5 أمتار، قبل أن يسقط أرضًا.
ولم يوضح المقطع المنشور مصير الرجل أو حجم إصابته، كما لم يذكر موقع الحادث.
تسبب انفجار قوي داخل غرفة تفتيش بأحد الشوارع في الإطاحة بفني صيانة لأمتار في الهواء. وظهر الرجل وهو يخرج بجسده من داخل فتحة كان يجري أعمال صيانة بها وأثناء ذلك حدث انفجر قوي بها تسبب في الإطاحة به في الهواء لارتفاع يزيد على 5 أمتار، قبل أن يسقط أرضًا. ولم يوضح المقطع المنشور مصير الرجل أو حجم إصابته، كما لم يذكر موقع الحادث.
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