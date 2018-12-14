كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - القبض على 409 هاربين من أحكام قضائية بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية،من ضبط 409محكوم عليهم و20حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط الي الشارع القليوبي. تلقي مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية،إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي،بضبط 409محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7102حكم و1004حكم جزئي و231حكم مستأنف، وتحصيل5628 جنيه غرامات وتحرير 219مخالفة. كما تم تحرير 238 مخالفة مرافق وهم 77 إشغال طريق - 6 نظافه - 25 بائع متجول - 34 إزاله فوريه - 49 وصلات كهربائيه - 3 إعلان - 11 فرش شاى - 32 تنده - 1 قرار غلق إدارى. كما شنت مباحث القليوبيه حملة أسفرت جهودها عن فحص 24 شقة و 80 من قاطنيها، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم. كما تم ضبط عاطلين هاربين من تنفيذ قرار النيابة العامة بضبطهم واحضارهم بقضيتى تزوير واحداث عاهه مستديمة ،بدائرتى مركز طوخ وكفر شكر تم التحفظ علي المتهمين وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 409 هاربين من أحكام قضائية بالقليوبية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .