كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - هجوووووووم للتصويت اليوم لمحمد شعير منشد الشارقة

هجووووم للتصويت لمحمد شعير ، ممثل مصر الوحيد في مسابقة منشد الشارقة ، اليوم الساعة الثامنة مساء الحلقة الأخيرة من البرنامج . محمد في المركز الثالث . دعمكم وتصويتكم سيسهم في حصول مصر على المركز الأول . البرنامج يذع في الثامنة مساء على قناة الشارقة. إفتح الرابط هاتلاقي صورة وإسم ( محمد شعير) وتحتها مباشرة دايرة دوس عليها تعمل صح وإنزل تحت خالص هاتلاقي مربع وفوقه أرقام وحروف إكتبها في المربع ودوس على الأحمر تحته يتم التصويت أقل من نص دقيقة http://bit.ly/munshid11voting

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