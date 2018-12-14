كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - سعفان: حل مشكلة 7 صيادين باليونان

كتب: محمود الشريف

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اليونانية -أثينا ، بحل مشكلة 7 صيادين يعملون في ميناء بترا، لضررهم من عدم صرف مستحقاتهم، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين : إن الوزير تلقى إفادة عاجلة من المستشار العمالي أشرف فؤاد، أكد فيها أنه بعد مفاوضات وصلت إلي مكتب العمل المختص، تم حل مشكلة الصيادين بكتابة تعهد علي صاحب مركب الصيد التي كانوا يعملون عليها خلال موسم الصيد " الشنشيلا" ، بصرف مستحقات الصيادين السبع فور بدي الموسم بإجمالي 10 ألاف و450 يورو ، أي ما يوازي 213 ألف جنيه مصري تقريبا .

وأوضح المستشار العمالي أن الصيادين السبع هم : "ج .م . ب. أ" ومستحقاته 2700 ، و"جلال.ح" 700 ، و"أ.ع.أ."1050 ، و"أ.م.أ"2000 و"م.م.ح"،1400 ، و"م.ش.أ"1400، و"ع.أ.أ" 1200 يورو.

بإجمالي حوالى 213 الف جنيه مصرى. وكلهم بعقود موسمية عدا الصياد جمال محمود بدر الدين لديه إقامة ويعمل على المركب منذ 20 عام.

وقد اطلع سفير مصر باليونان محمد فريد منيب، بجميع الإجراءات التي تمت للصيادين، فضلا عن القنصل محمد الليثي ، حيث من المقرر أن يتسلم الصيادين العمل فور بدء الموسم الجديد، واستلام مستحقاتهم، ومن المقرر أن يذهبوا إلى بلدهم الأثنين المقبل ويعودوا لاستلام العمل.