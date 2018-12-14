كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - إخلاء سبيل المتهمين فى واقعة "فيديو الهرم" بكفالة 5 آلاف جنيه

قررت نيابة استئناف القاهرة، إخلاء سبيل "موسى.ع.م" "جمال" المتهم بتسهيل صعود مصور دنماركى وصديقته إلى الهرم الأكبر، بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، و "هند.أ" الفتاة المتهمة بالواقعة بضمان محل إقامتها.

وحققت النيابة فى القضية مساء أمس حيث استمعت لأقوال المتهمين وواجهتهما بمحضر التحريات الأمنية، وذلك بعد ضبطهما وسماع أقوالهما بمباحث شرطة السياحة.

وشكل فريق بحث برئاسة اللواء ناجح زكي مدير مباحث السياحة والآثار، والعميد فتح الله البرقوقي وكيل إدارة المباحث بشرطة السياحة، وفحص المشتبه بهم من الخيالين والجمالين بالمنطقة الأثرية، بارتكاب تلك الوقائع وتسهيل دخول السياح المنطقة الأثرية بطريقة غير مشروعة مقابل مبالغ مالية، وتوصلت معلومات للعقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث المنطقة الأثرية، من أحد المصادر السرية، بأن جمال يدعى "موسى.ع.م"، 55 سنة، مقيم بكفر الجبل، بالهرم، كان بصحبة المصور الدنماركي يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر الماضي، وبإعداد قوة أمنية تم القبض عليه وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، وأدلى برقم هاتف الفتاة المصرية "هند".

وبتتبع رقم هاتفها تبين أنها تقيم بمنطقة المريوطية بالهرم، وتم إعداد مأمورية مكبرة برئاسة العميد شريف كرم مفتش مباحث المنطقة الأثرية، والعقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث المنطقة الآثرية بالهرم، والقبض عليها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.